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25.12.2020 - 02:31 |

Sancaktepe'de korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Sancaktepe'de yüzey parlatma yapılan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. İş yerinde maddi hasar oluştu.

Sancaktepe'de korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Yenidoğan Mahallesi Cemal Sokak'ta "polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sancaktepede korkutan yangın Ekipler oraya koştu


İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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