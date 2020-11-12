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12.11.2020 - 10:38 | | DHA

Sancaktepe'de kuyumcu soygunu!

İstanbul Sancaktepe'de kuyumcuya giren kasklı şüpheli iş yeri sahibini silahla vurarak, soygun yaptıktan sonra motosikletle kaçtı.

Sancaktepe'de kuyumcu soygunu!

Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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