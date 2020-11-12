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12.11.2020 - 13:19 | | DHA

Sancaktepe'de kuyumcuda silahlÄ± soygun

Ä°stanbul Sancaktepe kuyumcuya giren kasklÄ± iki kiÅŸi, iÅŸ yeri sahibini silahla vurarak, soygun yaptÄ±ktan sonra motosikletle kaÃ§tÄ±.Â

Sancaktepe'de kuyumcuda silahlÄ± soygun

Olay, Meclis Mahallesi AtatÃ¼rk Caddesi'nde saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, motosikletle gelen iki kiÅŸi cadde Ã¼zerindeki kuyumcunun Ã¶nÃ¼nde durdu. Motosikletten inen bir kiÅŸi silahla kuyumcu dÃ¼kkanÄ±na girerek raflardaki bilezikleri istedi. Kuyumcu UÄŸur KarakoÃ§ hÄ±rsÄ±zÄ±n istediÄŸi bilezikleri verirken hÄ±rsÄ±za mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda hÄ±rsÄ±z KarakoÃ§â€™u silahla kolundan vurdu. Bilezikleri alarak soyguncu olay yerinden kaÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.Â 

Kolundan yaralanan kuyumcu UÄŸur KarakoÃ§, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan Ã§evredeki Ã¶zel hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan KarakoÃ§â€™un saÄŸlÄ±k durumun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. HÄ±rsÄ±zlÄ±k sÄ±rasÄ±nda iÃ§eride bulunan YetiÅŸ KarakoÃ§ ve olay yerine gelen eÅŸi sinir krizi geÃ§irdi.

Polise ekipleri olay yerinde inceleme yaptÄ±. Ã‡evredeki gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri incelemeye alÄ±nÄ±rken olayÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n da ifadelerine baÅŸvuruldu. Kuyumcu dÃ¼kkanÄ±ndan 15 taneye yakÄ±n bilezik ve bir miktar da para Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Kuyumcu dÃ¼kkanÄ±nÄ±n yanÄ±nda esnaf olan BÃ¼lent Toplar, "Kuyumcudan altÄ±n almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken iÃ§eridekilerden biri mÃ¼dahale ediyor. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda kuyumcudaki genÃ§ kardeÅŸimiz silahla kolundan yaralanÄ±yor. Bir miktar da altÄ±n alÄ±p iÅŸ yerinden kaÃ§Ä±yorlar. HenÃ¼z ne kadar altÄ±n aldÄ±klarÄ± bilinmiyor ama hesaplanacak" dedi. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan Leyla Åžahin "DÃ¼kkanÄ±n iÃ§erisindeydim. DÄ±ÅŸarÄ±dan sesler geldi ama nereden geldiÄŸini Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. DÄ±ÅŸarÄ±ya baktÄ±ÄŸÄ±mda adamÄ±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Kuyumcudaki abi kolundan vurulmuÅŸtu. HÄ±rsÄ±zÄ±n baÅŸÄ±nda kask vardÄ±. Ben sadece bir kiÅŸiyi gÃ¶rdÃ¼m o da kaÃ§an kiÅŸiydi." dedi.

Sancaktepede kuyumcuda silahlÄ± soygun

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Son dakika... Ä°zmir'de korkutan görüntü! SÄ±cak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ä°zmir depremi için raporunu hazÄ±rladÄ±. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarÄ±nda sÄ±cak sularÄ±n yüzeye çÄ±kmasÄ±nda artÄ±ÅŸ var. Bu doÄŸal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceÄŸi anlamÄ±na gelmez" dedi. DEÜ Ä°nÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümü YapÄ± Ana Bilim DalÄ± ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "YÄ±kÄ±lan binalarÄ± incelediÄŸimizde perde sistemleri yeterince yok. KolonlarÄ± yetersiz. ZayÄ±f malzeme, betonun kalitesizliÄŸi, donatÄ±larÄ±n doÄŸru yerleÅŸtirilmemesi, yapÄ±sal düzensizlikler nedeniyle aÄŸÄ±r hasarlar ve yÄ±kÄ±lmalar meydana geldi" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
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