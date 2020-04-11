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11.04.2020 - 15:22 | | DHA

Sancaktepe'de salgın hastanesindeki çalışmalar havadan görüntülendi

Corona virüs nedeniyle Sancaktepe'de yapımına başlanan bir yataklı salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor. Hastane inşaatındaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de salgın hastanesindeki çalışmalar havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, İstanbul Sancaktepe'de bulunan havalimanı bölgesinde yapımı devam eden salgın hastanesinde çalışmalar devam ediyor.

Şantiyeden çıkarılan hafriyat kamyonlara yüklenerek başka bir noktaya taşınıyor. Hastane alanındaki çalışmalar havadan da görüntülendi

Sokağa çıkma yasağı sonrası açık markete baskın! Savunması şoke etti...İstanbul Sultangazi'de corona virüs sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen açık olan bir markete baskın düzenleyen polis, içeride saklanan müşterileri tek tek dışarı çıkarttı.
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