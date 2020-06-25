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25.06.2020 - 09:33 | | AA

Sancaktepe’de şok görüntüler! Balkondan çaldı

Son dakika haberi... Sancaktepe’de yıkandıktan sonra kurumak üzere balkona asılan halı çalındı. Halı hırsızlığı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Sancaktepe’de gece saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanda yıkandıktan sonra kurutulmak üzere balkona asılan bir halı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Halının çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay güvenlik kamerasında
Bir kişi cadde üzerinde etrafı gözetleyerek bekliyor. Uygun zamanı kollayan kişi bir anda balkonda asılan halıyı aşağıya doğru çekerek, halıyı kucakladıktan sonra hızla koşarak oradan uzaklaşıyor.

 

 

Sancaktepe'de bir hırsız balkondan halıyı böyle çaldıSancaktepe’de yıkandıktan sonra kurumak üzere balkona asılan halı çalındı. Halı hırsızlığı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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