Sancaktepe’de şok görüntüler! Balkondan çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Sancaktepe’de gece saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanda yıkandıktan sonra kurutulmak üzere balkona asılan bir halı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Halının çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay güvenlik kamerasında

Bir kişi cadde üzerinde etrafı gözetleyerek bekliyor. Uygun zamanı kollayan kişi bir anda balkonda asılan halıyı aşağıya doğru çekerek, halıyı kucakladıktan sonra hızla koşarak oradan uzaklaşıyor.