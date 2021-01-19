Saniyelerle kurtuldu! 'HayatÄ±mÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±m'

Olay, bugÃ¼n sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'ta meydana geldi. Duatepe Sokak 214 numaradaÂ oturan Mesut Ã–zsoy, iÅŸe gitmek iÃ§in evden Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zsoy, arabasÄ±na doÄŸru yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada,Â bir kaÃ§ santimetre gerisine sÃ¼rgÃ¼lÃ¼ pencere camÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yere dÃ¼ÅŸen cam gÃ¼rÃ¼ltÃ¼yle parÃ§alanÄ±rken, ne olduÄŸunu anlamayan Ã–zsoy kÄ±sa sÃ¼reli ÅŸok geÃ§irdi. Ã–zsoy daha sonra camÄ±n kendi dairesinden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fark etti. Yere dÃ¼ÅŸen camÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼yle dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kan mahalle esnafÄ± Ã–zsoy'u sakinleÅŸtirdi.

Bir gÄ±da firmasÄ±nda satÄ±ÅŸ sorumlusu olarak Ã§alÄ±ÅŸan Mesut Ã–zsoy, olaydan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Annem her sabah evden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra cama Ã§Ä±karak beni iÅŸe uÄŸurlar, yine bana hayÄ±rlÄ± iÅŸler demek iÃ§in sÃ¼rgÃ¼lÃ¼ camÄ± aÃ§mÄ±ÅŸ, ancak cam bir anda yerinden Ã§Ä±karak aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. HayatÄ±mÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±m, resmen saniyelerle kurtuldum. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r hiÃ§ bir ÅŸeyim yok. Annem de olaydan sonra bÃ¼yÃ¼k ÅŸok yaÅŸadÄ±, aÅŸaÄŸÄ±da benim olduÄŸumu gÃ¶rmemiÅŸ eÄŸer Ã¶yle olsaydÄ± refleksle tepki verebilirdi. Hepimizi Allah korudu, Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r kimsenin burnu kanamadÄ±" diyeÂ konuÅŸtu.Â

YaÅŸanan olay, sokakta bulunan bir iÅŸyerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, elinde turÅŸu bidonuyla yÃ¼rÃ¼yen Ã–zsoy'un bir kaÃ§ santim gerisine dÃ¼ÅŸen cam ve Ã§evredeki vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± panik ani gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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