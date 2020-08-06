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06.08.2020 - 23:07 | | AA

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip corona virüs testlerinin yapıldığı merkez laboratuvarda "PCR testleri" için kullanılan kitlerde yaşanan firma kaynaklı sorun nedeniyle ortaya çıkan gecikmenin giderildiğini bildirdi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 merkez laboratuvarında "PCR testleri" için kullanılan kitlerde firmadan kaynaklı çıkan sorunun aşıldığı ve çalışmalara yeniden başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kovid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır. Bakanlığımızın destekleriyle bugün itibarıyla firma tarafından yeni temin edilen kitlerle bu sorun giderilmiştir. Vatandaşlarımızın beklenen testleri, yeniden çalışılmaya başlanmış olup sonuçları en kısa sürede netleşip bilgilendirileceklerdir."

Çeşme'de gezi tekneleri Sahil Güvenlik ekiplerince denetlendiİzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında Çeşme'de bulunan gezi tekneleri ve sahildeki işletmelerde denetim yaptı.
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