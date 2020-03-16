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16.03.2020 - 09:31 | | AA

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden umreden dönenlere ilişkin açıklama

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, umreden dönen vatandaşların gerekli sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden umreden dönenlere ilişkin açıklama

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte gerekli önlemlerin alındığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Umreden ilimize gelen tüm vatandaşlarımız tek tek aranarak ve önceki gün gelen umrecilerden başlayarak ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilerek, kendilerine izolasyon konusunda eğitim verilmiştir."

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