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17.06.2020 - 13:35 | | AA

Şanlıurfa Valisi Erin'den deprem açıklaması

Son dakika haberi... Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Erin'den deprem açıklaması

Vali Erin, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hilvan ilçemizde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle başta AFAD birimimiz olmak üzere tüm kurumlarımız görevleri başında olup şu an itibarıyla Valiliğimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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