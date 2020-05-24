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24.05.2020 - 21:01 | | AA

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 8 bina corona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 8 bina, yeni tip corona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 8 bina corona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Viranşehir, Birecik, Harran, Suruç ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Eyyübiye'nin Kurucuk Mahallesi'nin tamamı ile Selçuklu Mahallesi, Viranşehir'in Azadi ve Yenişehir, Birecik'in Meydan, Harran'ın Hazreti Yakup, Suruç'un Dikili ve Siverek'in Hacı Ömer mahallelerindeki 8 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Siverek'in Ayvanat ve Haliliye'nin Bağlarbaşı mahallelerindeki 2 binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması ise sona erdi.

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