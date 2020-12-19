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19.12.2020 - 14:37 | | DHA

Şanlıurfa’da 100 sahte cumhuriyet altını ele geçti

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 100 sahte cumhuriyet altını ele geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Akabe mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Polis, araçta yaptığı aramada 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi.

Sahte altına el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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