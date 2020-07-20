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20.07.2020 - 23:55 | | AA

Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 102 ev karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 11, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 46, Siverek'te 1, Suruç ve Viranşehir'de 5'er olmak üzere 102 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 78 evde karantina süresi sona erdi.

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