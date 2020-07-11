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11.07.2020 - 00:34 | | AA

Şanlıurfa'da 120 eve corona virüs karantinası

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 120 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 120 eve corona virüs karantinası

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 29, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 18, Harran'da 2, Karaköprü'de 13, Siverek'te 6, Suruç'ta 5 ve Viranşehir ilçesinde 22 ev karantinaya alındı. Kentteki 46 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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