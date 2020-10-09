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09.10.2020 - 16:47 | | DHA

Şanlıurfa'da 16 milyon lira değerinde 258 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da, polisin düzenlediği operasyonda TIR'ın dorsesine gizlenmiş 258 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon lira olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da 16 milyon lira değerinde 258 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Şanlıurfa- Siverek kara yolunun 20’nci kilometresinde plakası ve sürücüsünün ismi açıklamayan TIR’ı durdurdu. Eğitimli köpekle yapılan aramada, TIR'ın dorsesinin lastikleri ve tabanına yapılmış gizli bölmelerde paketler içerisinde 258 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Piyasa değeri 16 milyon lira olduğu belirtilen eroine el koyan polis, TIR şoförü ile yanında bulunan 1 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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