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21.07.2020 - 19:34 | | DHA

Şanlıurfa'da 191 eve corona virüs karantinası

Şanlıurfa'da, corona virüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 191 ev karantinaya alındı, 106 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

Şanlıurfa'da 191 eve corona virüs karantinası

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktığı belirtildi. Bunun üzerine Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü 132 evde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 106 evde uygulanan karantina ise 14 günlük sürenin dolmasıyla sona erdi. 

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