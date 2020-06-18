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18.06.2020 - 11:59 |

Şanlıurfa’da 2 mahalle, 1 sokak ve 29 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da corona virüs vakaları nedeniyle 2 mahalle ve 1 sokak ile 29 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa’da 2 mahalle, 1 sokak ve 29 bina karantinaya alındı

Kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Haliliye ilçesinde 6 bina, Eyyübiye ilçesinde Uğurlu Mahallesi ile 7 bina, Karaköprü ilçesinde 8 bina, Suruç'ta Barış Mahallesi'ndeki Sevim Sokak ve Üçpınar Mahallesi ile 7 bina ve Ceylanpınar ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bu arada, kentte 4 binada uygulanan karantina sona erdi.

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