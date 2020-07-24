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24.07.2020 - 23:44 | | AA

Şanlıurfa'da 205 eve corona virüs karantinası

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 205 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 205 eve corona virüs karantinası

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 20, Ceylanpınar'da 21, Eyyübiye'de 12, Haliliye'de 37, Karaköprü'de 78, Siverek'te 7, Suruç 11, Viranşehir'de 18 ve Hilvan'da 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 120 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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