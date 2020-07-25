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25.07.2020 - 20:44 | | DHA

Şanlıurfa'da 307 eve corona virüs karantinası

Şanlıurfa'da, corona virüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 307 ev karantinaya alındı, 137 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

Şanlıurfa'da 307 eve corona virüs karantinası

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vakaların görüldüğü 307 evde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 137 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

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