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07.07.2020 - 09:08 | | DHA

Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 22, Karaköprü'de 19, Eyyibiye'de 3, Viranşehir'de 16, Ceylanpınar'da 7, Hilvan'da 3, Birecik'te 2, Akçakale, Harran, Bozova ile Suruç ilçelerinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 20 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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