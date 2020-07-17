17.07.2020 - 00:11 | | DHA
Şanlıurfa'da 96 eve corona virüs karantinası
Şanlıurfa'da, corona virüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 96 ev karantinaya alındı, 94 evde uygulanan karantina ise sona erdi.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 96 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından evler güvenlik güçleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 94 evde uygulanan karantina ise sona erdi.
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