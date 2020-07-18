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18.07.2020 - 00:31 | | DHA

Şanlıurfa'da 97 eve corona virüs karantinası

Şanlıurfa'da, corona virüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 97 ev karantinaya alındı, 87 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

Şanlıurfa'da 97 eve corona virüs karantinası

 

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 97 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından evler güvenlik güçleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 87 evde uygulanan karantina ise sona erdi. 

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