MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu!
ABONE OL
22.05.2020 - 13:52 | | DHA

Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu!

Şanlıurfa’da, Ramazan Bayramı öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu!

Şanlıurfa’da, Ramazan Bayramı için alışverişe çıkan vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Yıldız Meydanı civarındaki çarşılar, vatandaşların uğrak yeri oldu. Çarşılara akın eden vatandaşlar, şekerleme ve tatlı satışı yapan iş yerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yapıyor.

Vatandaşların, corona virüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü.

 

 

Kargocu paket teslimi için girdiği apartmana idrarını yaparak çıktıBeyoğlu'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinlerini şok eden hareket güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eskişehir’de bin 114 uyuşturucu hap ele geçirildi

Eskişehir’de bin 114 uyuşturucu hap ele geçirildi

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

i Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta? İşte Bursa bayram namazı vakti...

i Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta? İşte Bursa bayram namazı vakti...

Sıradaki Haber