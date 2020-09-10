10.09.2020 - 11:16 | | AA
Şanlıurfa'da bir genç ağabeyini öldürdü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir genç tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü.
Sabancı Mahallesi'nde, Halil İbrahim Demooğlu (18) ile ağabeyi Kenan Demooğlu (24) arasında iddiaya göre şarj cihazının kullanımı nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu Halil İbrahim, babasına ait tabancayla ağabeyi Kenan Demooğlu'na ateş etti. Ağır yaralanan Demooğlu, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, Halil İbrahim Demooğlu'nu gözaltına aldı.
Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktıMuğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın(25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor.