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16.09.2020 - 13:34 | | DHA

Şanlıurfa’da cep telefonu kaçakçılığına 2 tutuklama!

Şanlıurfa’da cep telefonu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa’da cep telefonu kaçakçılığına 2 tutuklama!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, merkez Eyyübiye ilçesinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 157 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türkiye'de koronavirüs aşısı bugün test edilecekTürkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak. Çinli firma tarafından geliştirilen aşı kimlere yapılacak ayrıntılar neler? Detayları CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı.
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