Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Eyyübiye, Haliliye, Akçakale ve Birecik ilçelerinde 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Sarıyer'de meslektaşını öldüren asistan doktor davasında tanıklar dinlendiMetin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından sanık Yavuz Sümter, meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu sanık doktor Yavuz Sümter'in yargılandığı davada tanıkların bilgisine başvuruldu.