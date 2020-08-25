Şanlıurfa'da dehşet! Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Salih M., geç saatte ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Kız kardeşi Nurbari M.'den para istedi. Kızkardeş ise parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ağabey ile kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Salih M., mutfaktan ekmek bıçağı alıp, kardeşinin boğazını kesti. Ardından da kalbinden bıçaklayarak, öldürdü. Ağabey, kaçtı.

Cinayet sırasında uyuyan anne-baba, sesler üzerine uyandıklarında kızlarını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Nurbari M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Kaçan ağabey ise bu sabah gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.