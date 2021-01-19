MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa’da feci kaza! Ölümden döndüler
ABONE OL
19.01.2021 - 13:17 | | DHA

Şanlıurfa’da feci kaza! Ölümden döndüler

Şanlıurfa’da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda hafif ticari araç şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek TIR’a arkadan çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da feci kaza! Ölümden döndüler

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda güvenlik şeridine geçerek durmaya çalışan Ahmet Kurt yönetimindeki 44 LN 516 plakalı TIR’a, Fesih Çelik yönetimindeki 34 ZP 1659 plakalı hafif ticari araç, arkadan çarptı.

TIR'ın altına giren hafif ticari araç hurdaya döndü, sürücü Fesih Çelik ile yanındaki Nedim Perçin ve Turan Oklav yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Selçuk Özdağ'a saldırı anı kameradaGelen bir son dakika haberine göre; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı anı kameraya yansıdı. İşte o görüntüler...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa’da feci kaza! Ölümden döndüler

Şanlıurfa’da feci kaza! Ölümden döndüler

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

Onlarca üniversite öğrencisini tuzağa düşürdüler

Onlarca üniversite öğrencisini tuzağa düşürdüler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet