02.02.2021 - 15:40 | | DHA
Şanlıurfa’da feci olay! Ormanda arkadaşını öldürdü
Şanlıurfa’da, dün ormanlık alanda kavga ettiği arkadaşı Osman Resul tarafından silahla vurulan Mehmet Kılıç (25) hayatını kaybetti.
Ekmekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün, Mehmet Kılıç ile Osman Resul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Resul, yanındaki tabancayla Mehmet Kılıç’a ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mehmet Kılıç'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, olay sonrası kaçan Osman Resul ise jandarmaya teslim edildi. Resul, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Video ortaya çıktıManisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 arkadaştan Serkan Zangal (23), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24), ölmeden kısa süre önce "Öbür tarafta görüşürüz" dedikleri cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Gençler, görüntüde Mert isimli bir arkadaşlarına veda ediyor.