16.07.2020 - 12:33 | | AA
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında aktif görevdeki muvazzaf askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7'si aktif görevde olmak üzere çeşitli rütbelerde muvazzaf asker, 2'si görevden ihraç edilmiş eski asker ile eski askeri öğrencilerin olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındıİstanbul’da Bylock kullandıkları tespit edilen ve Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 İlde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında öğretmen, muhasebeci ve esnafların olduğu ve örgütün sivil yapılanmasında oldukları tespit edildi.