Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7'si aktif görevde olmak üzere çeşitli rütbelerde muvazzaf asker, 2'si görevden ihraç edilmiş eski asker ile eski askeri öğrencilerin olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.