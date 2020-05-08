MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa’da gürültü kavgası! Yaralılar var
ABONE OL
08.05.2020 - 14:58 | | DHA

Şanlıurfa’da gürültü kavgası! Yaralılar var

Şanlıurfa’da bir apartmanın alt katında bulunan oto ekspertiz dükkanı çalışanlarıyla bina sakinleri arasında gürültü nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada, 5 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da gürültü kavgası! Yaralılar var

Kavga, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde 6 katlı Karadağ Apartma'nın giriş katında bulunan oto ekspertiz dükkanında aşırı gürültü yapıldığını iddia eden bina sakinleri ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayıramayınca havaya uyarı ateşi açtı.

Güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Bina sakinleri yetkili kurumlara iş yerinin kapatılması için başvurduklarını söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

 

 

Kilis'e giriş çıkışlara kısıtlama getirildi! Pazar gününe kadar...Kilis'teki koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Gaziantep ile Hatay’dan gelen araçlara Pazar günü 00.00’a kadar Valilik tarafından kısaltama getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye’nin tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna’ya ulaştı!

Türkiye’nin tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna’ya ulaştı!

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Şanlıurfa’da gürültü kavgası! Yaralılar var

Şanlıurfa’da gürültü kavgası! Yaralılar var

Sıradaki Haber