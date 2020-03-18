18.03.2020 - 17:01 | | İHA
Şanlıurfa’da iki ayrı trafik kazası! 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 29. Kilometresinde meydana geldi. Mehmet Yalavaç yönetimindeki 06 KFP 79 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet ve Çetin Şahin yaralandı.
Öte yandan Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 47. kilometresinde, İbrahim Zincirci idaresindeki 35 GA 6778 plakalı bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan Hatice ve kızı Elif Eslem Zincirci yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Meydana gelen iki ayrı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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