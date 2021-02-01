Şanlıurfa'da inşaatın istinat duvarının çöktü! 6 araç zarar gördü

Olay, gece geç saatlerde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesiyle temeli kazılan inşaatın yanında bulunan sitenin istinat duvarı, aşırı yağışların etkisiyle çöktü. Olayda park halindeki 6 araç inşaat için kazılan alana devrildi. Duvarın yıkılmasıyla büyük korku yaşayan mahalleli, sabah saatlerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Zarar gören araçlar çekiciyle servislere götürülürken, mahalleli büyük korku yaşadıklarını ifade etti.
Bölgeye gelen belediye yetkilileri, bölgede inceleme yaptı.
Cezaevindeki PKK’lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadınla ilgili şoke eden detayAdana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminden aldıkları talimatları, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara giymeleri için götürdükleri spor ayakkabıların tabanında ulaştırdığı iddiasıyla yakalanıp, ev hapsi cezasına çarptırılan Zeynep T.’nin, 2007 yılında Kocaeli’de 11 kilo 730 gram patlayıcı ile yakalandığı ve 10 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.