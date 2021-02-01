MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa'da inşaatın istinat duvarının çöktü! 6 araç zarar gördü
ABONE OL
01.02.2021 - 12:29 | | DHA

Şanlıurfa'da inşaatın istinat duvarının çöktü! 6 araç zarar gördü

Şanlıurfa’da temeli kazılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 6 araçta maddi hasar meydana geldi. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesiyle temeli kazılan inşaatın yanında bulunan sitenin istinat duvarı, aşırı yağışların etkisiyle çöktü. Olayda park halindeki 6 araç inşaat için kazılan alana devrildi. Duvarın yıkılmasıyla büyük korku yaşayan mahalleli, sabah saatlerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Zarar gören araçlar çekiciyle servislere götürülürken, mahalleli büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

Bölgeye gelen belediye yetkilileri, bölgede inceleme yaptı.

Şanlıurfada inşaatın istinat duvarının çöktü 6 araç zarar gördü

Cezaevindeki PKK’lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadınla ilgili şoke eden detayAdana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminden aldıkları talimatları, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara giymeleri için götürdükleri spor ayakkabıların tabanında ulaştırdığı iddiasıyla yakalanıp, ev hapsi cezasına çarptırılan Zeynep T.’nin, 2007 yılında Kocaeli’de 11 kilo 730 gram patlayıcı ile yakalandığı ve 10 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşı randevusu al - Covid aşı sıralaması| Kaç kişi aşı oldu? İşte Türkiye aşı haritası

Aşı randevusu al - Covid aşı sıralaması| Kaç kişi aşı oldu? İşte Türkiye aşı haritası

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Son dakika... Bakan Soylu DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalandığını duyurdu

Son dakika... Bakan Soylu DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalandığını duyurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet