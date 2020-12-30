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30.12.2020 - 12:28 | | İHA

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

 Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Günbegi (40) idaresindeki 35 HAT 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.B.’nin kullandığı 63 ACH 907 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Günbegi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyonet sürücüsü A.B. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Günbegi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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