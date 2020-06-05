MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa’da köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı
ABONE OL
05.06.2020 - 11:07 | | İHA

Şanlıurfa’da köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı

Son dakika haberi... Şanlıurfa’da bir vatandaş, kalabalık bir cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşen köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler kaçışırken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.

Şanlıurfa’da köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki en kalabalık caddelerden biri olan Urfa Caddesi'nde yaşandı. İki sokak köpeği, cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşmeye başladı.

Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler büyük bir korku içerisinde kaçıştı. Bazı vatandaşlar kavgayı film izler gibi uzaktan seyredip cep telefonuna kaydederken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmaya çalıştı. Bir süre cadde ortasında dövüşen köpekler birbirini kovalayıp uzaklaşırken, onları ayırmaya çalışan vatandaş da arkalarından koşarak köpekleri yakalamaya çalıştı.

 

Vapur ve teknelerde tehlike!Eminönü- Kadıköy seferini yapan Turyol tekneleri ve Şehir Hatları vapurlarından inenlerin kalabalığı dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: YKS sınavına girecekler için önemli duyuru

Son dakika: YKS sınavına girecekler için önemli duyuru

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Sıradaki Haber