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18.08.2020 - 16:38 | | İHA

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Faciadan dönüldü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM arazisi yakınlarında çıkan yangın korkuya neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, binlerce dönümlük TİGEM arazisine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Faciadan dönüldü

Edinilen bilgiye göre yangın, Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu Beyaz Kule mevkisinde çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz sürücü tarafından yol kenarına atılan sigara izmariti, kuru otları tutuşturunca yangın çıktı. Kısa sürede etraftaki çam ağaçlarına da sıçrayan yangın, binlerce dönümlük ağaçlık ve otluk TİGEM arazisine doğru ilerledi. Yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, TİGEM arazisine sıçramadan söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdiBolu'da, Temmuz ayında meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
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