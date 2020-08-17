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17.08.2020 - 15:21 | | İHA

Şanlıurfa’da otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa’da tamir için park halinde bekletilen otomobil, elektrik kontağından çıkan yangınla alev topuna döndü.

Şanlıurfa’da otomobil alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle elektrik kontağından çevreye sıçrayan kıvılcımlar, iş yerine tamir için bırakılan bir otomobile sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili alev topuna çevirdi.

Yangına olayı görerek yardıma koşan çevredeki esnafların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İşyerinde hasara yol açan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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