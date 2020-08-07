Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 9 yaralı

Ahmet Bazer (32) idaresindeki 34 JNJ 54 plakalı otomobil, Siverek - Viranşehir kara yolu Karakeçi Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurullah (20), Zeynep (20), Sevda (26), Hamit (30), Selvi (40), Salih (42) ve Tuba Nur Bazer ile bir yaşındaki bebek yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı bebeği 112 Acil Servis görevlisinin kucağına alarak hastaneye getirmesi dikkati çekti.