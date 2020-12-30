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30.12.2020 - 09:21 | | AA

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına düştü: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına düştü: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mustafa E'nin kullandığı 05 DU 996 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

 

    İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
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