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28.05.2020 - 10:44 | | AA

Şanlıurfa'da sahte kulak küpesi üreten şüphelilere operasyon

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, küçük ve büyükbaş hayvanlar için sahte kulak küpesi ürettiği iddia edilen 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sahte kulak küpesi üreten şüphelilere operasyon

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, küçük ve büyükbaş hayvanlara ait kulak küpelerini yasa dışı yollarla imal ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, "Örgütlü olarak işlenen nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yeni basılmış 1710 kulak küpesi, 10 kulak küpesi üretim makinesi, çok sayıda kullanılmış hayvan küpesi ve hayvan sevk belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.

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