Şanlıurfa’da saman yüklü TIR yandı

Öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25’inci kilometresinde hareket halindeki Abdulcelil Bakşi yönetimindeki 63 K 17 57 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Bakşi, aracını yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bakan Kurum'dan 'Kentsel dönüşüm' paylaşımıSon dakika haberine göre resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın' dedi.