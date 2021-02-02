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02.02.2021 - 17:43 | | DHA

Şanlıurfa'da şizofreni hastası bıçakla ailesini rehin aldı

Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı annesi, yengesi ve kardeşlerini bıçakla rehin alan şizofreni hastası Halil A., Özel Harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ailesiyle tartışan Halil A. eline bıçak alınca aile korkudan kendini odaya kilitledi. Komşuların haber vermesiyle eve giren polis Halil A.’yı etkisiz hale getirdi.

Olay, Şanlıurfa Eyüpnebi Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Şizofreni tedavisi gören Halil A., birlikte yaşadığı annesi, yengesi ve kardeşleriyle tartıştı. Halil A., odasından aldığı bıçakla tehditler savurunca, aile bireyleri korkuya kapılıp kendilerini bir odaya kilitledi. Bu sırada Halil A., elinde bıçak pencereden çıkarak bağırınca mahalleli polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Ardından da Özel Harekat polisleri çağırıldı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu olay yerinde, Halil A. polisin tüm çağrılarına karşın eylemine sonlandırmayınca Özel Harekat polisleri operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, Halil A.’yı etkisiz hale getirdi. Halil A. tedavisi için hastaneye götürüldü.

Evde rehin alınan yakınları da olay yerinde hazır bekleyen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Şanlıurfada şizofreni hastası bıçakla ailesini rehin aldı

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