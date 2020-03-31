31.03.2020 - 11:34 | | DHA
Şanlıurfa’da şok eden görüntü! Stepneden 18 tabanca çıktı
Şanlıurfa’da, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, arama yapılan hafif ticari aracın stepnesinde, 18 tabanca ele geçirildi. Gözaltına sürücü, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Aracın stepnesinde (yedek lastik) 18 tabanca, şarjörleri ile birlikte ele geçirildi.
Silahlara el konulurken, sürücü S.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından S.D., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Yerli solunum cihazında ilk prototip üretildiBaykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir kaç gün önce yerli solunum cihazlarının üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada tüm altyapının oluşturulduğunu ve ilk teslimatın 15 Nisan'da yapılacağını duyurmuştu.