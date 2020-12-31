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31.12.2020 - 12:33 | | DHA

Şanlıurfa’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 330 sikke, Roma dönemine ait 6 heykel, 22 obje, 6 İncil ile Antik döneme ait 3 biblo, Helenistik döneme ait parşömen ve büyüteç ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı.

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