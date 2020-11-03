03.11.2020 - 15:49 | | AA
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ilçe merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.