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19.03.2020 - 17:33 | | DHA

Şanlıurfa'da toprağa gömülü halde 97 kilo patlayıcı bulundu!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, jandarma ekipleri, toprak altında terör örgütü PKK'ya ait 97 kilo patlayıcı bulundu.

Şanlıurfa'da toprağa gömülü halde 97 kilo patlayıcı bulundu!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şekerli Mahallesi'nde arama yaptı.

Ekipler, toprağa gömülü bidonlarda yaptığı aramada 97 kilo TNT, bir alıcı ve verici ile 15 elektrikli fünye ele geçirdi. Patlayıcılara el koyan ekipler, patlayıcıyı toprağa gömen teröristlerin yakalanması için çalışmalara başladı.

İzmir'de, 2 ton sahte dezenfektan ele geçirildiİzmir'in Torbalı ilçesinde, yaklaşık 2 ton sahte dezenfektan ile boş 19 bin 555 plastik şişe ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
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