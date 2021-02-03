MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa’da tüfekli, bıçaklı kız kaçırma kavgası! 40 kişi gözaltına alındı
ABONE OL
03.02.2021 - 14:21 | | DHA

Şanlıurfa’da tüfekli, bıçaklı kız kaçırma kavgası! 40 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da, kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Polislerin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavgada 40 kişi gözaltına alındı.

Olay, Paşabağı Mahallesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kız kaçırma meselesi yüzünden dün kavga eden husumetli Gezen ve Gezmiş ailelerinin fertleri, bugün yeniden karşı karşıya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi, birbirlerine tüfek, taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden çıkan polisler ayırmaya çalıştı. Polisler uyarılara rağmen taraflar kavgayı sonlandırmayınca havaya uyarı ateş açtı. Güçlükle sonlandırılan kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 40 kişi ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen kadın şüphelilerden birisi, 'Kanımız yerde kalmadı' dedi. Kavga sırasında park halindeki 4 araçta hasar oluştuğu görülürken, yaşananlar ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis, yaşananların ardından olay yerine ile hastanede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi protestolarına sert tepki: Öğrenci misiniz, terörist misiniz!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İzmir'de panik! Çevredeki evler boşaltıldı

Son dakika! İzmir'de panik! Çevredeki evler boşaltıldı

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

'Mutasyon binaya yayıldı' iddiası! 11 kişinin koronavirüs testi pozitif

'Mutasyon binaya yayıldı' iddiası! 11 kişinin koronavirüs testi pozitif

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet