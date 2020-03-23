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23.03.2020 - 15:25 | | DHA

Şanlıurfa'da tüfekli kavga! 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da, alacak anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tüfekli kavga! 2 kişi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Tüfek ve sopaların kullanıldığı kavgada, saçmalara hedef olan Yunus Emre Ak ile Abdulkadir Çelik yaralandı. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan ismi açıklanmayan bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Corona virüsten sonra korkunç iddia: Köpekler birbirini yedi!Adana'daki Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda, yeni tip corona virüs salgını yüzünden besleme çalışmalarının aksaması nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye vatandaşlar tepki gösterirken belediye yetkilileri, "Uyuz köpeklerin bulunduğu kısımda ölen bir köpeğe diğer köpekler saldırmış. Yemek vermemek gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.
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