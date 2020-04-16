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16.04.2020 - 15:10 |

Şanlıurfa’da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para cezası kesildi

Şanlıurfa’da corona virüse karşı yapılan denetimlerde 7 bin 64 kişiye toplam 6 milyon 343 bin 779 TL, 45 iş yerine de 183 bin 558 TL para cezası kesildi.

Şanlıurfa’da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para cezası kesildi

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile uygulanan corona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa’da polis ve jandarma tarafından kent merkezi ve kırsal alanda denetimler devam ediyor. Semt pazarları ve marketlerde maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağına uymayanlara yönelik yapılan denetimlerde 7 bin 64 kişiye toplam 6 milyon 343 bin 779 para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 45 iş yerine de 183 bin 558 cezası uygulandı.

Türk doktordan tüyler ürperten sözler: 'Korku filmi gibi'Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz, corona virüse yakalandıktan sonra tedavi sürecinde akciğer dinleme bulguları arttığı ve ateşi geçmediği için ikinci bir akciğer kontrol tomografisi çekildiğini belirterek, "Biraz seyrettim, bakmaya korktum. Bu kadar hızlı ilerleyen, akciğeri yok edip tahrip eden bir virüs. O videoyu izlediğimde korku filmi izlemiş gibi oldum." dedi.
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