Şanlıurfa'da yıldırım isabet eden minare hasar gördü

Mahalle sakinlerinden Hamza Başuk, yüksek bir ses duyduklarını anlatarak, "Korkudan dışarı çıkamadık. İlk başta yıldırım evimize düştü sandık ve komşularımızı aradık. Sabah namazına geldiğimizde camide elektrikler kesikti. Kontrol ettiğimizde panolar yanmıştı, lambalar patlamıştı. Gün aydınlandığında da minarenin alem kısmındaki çatlakları gördük." diye konuştu.
Mehmet Şimşek ise bazı komşularının elektronik cihazlarında hasar oluştuğunu belirterek, "Yıldırımın yakında bir yerlere isabet ettiğini anladık ama o anda neresi olduğunu bilemedik. Sabah camiye isabet ettiğini fark ettik." dedi.
İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldüAnkara'da Ahmet K. ve Soner K'nın, alacak verecek meselesi yüzünden akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımda bekleyen inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya isabet etti. Olayla alakası olmayan Daşcı hayatını kaybederken, Kalaycı yaralı kurtuldu. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.