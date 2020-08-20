20.08.2020 - 15:02 | | DHA
Şanlıurfa’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65
Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 65 olduğu belirtildi.
Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü Şanlıurfa'da, pozitif vaka sayısının düşürülmesi hedefleniyor. İzolasyon ve temasın azaltılması ile kentteki pozitif vaka sayıları geçmişe göre azalmaya başladı. Alınan önlemler ve vatandaşların duyarlılığı ile yoğun bakım ünitelerinde de doluluk azalmaya başladı. Kentteki yoğun bakım ünitelerinde, Covid-19 da dahil doluluk oranının yüzde 65 olduğu belirtildi. Yerel yöneticiler kentte tedavisi süren net hasta sayılarının ise Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağı belirtildi.
Öte yandan güvenlik güçleri koronavirüs tedbirlerine uyulması noktasında kent genelinde sosyal mesafe ve maske denetimi yapıp, kuralları ihlal edenlere idari cezai işlem uygulamayı sürdürüyor.
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